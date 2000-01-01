Перевощикова (Иванова) Наталья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевощикова (Иванова) Наталья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Иванов Никита Давидович

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1902 ст.

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Дочь: Мелания Григорьевна

Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
04.02.1905 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
08.09.1906 ст.

Дочь: Королёва Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
17.06.1909 ст.

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
04.10.1910 ст.

Дочь: Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
29.06.1912 ст.

Сын: Перевощиков Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевощиков Григорий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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