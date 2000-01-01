Перевощикова (Иванова) Наталья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1880
Отец: Иванов Никита Давидович
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1902 ст.
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Дочь: Мелания Григорьевна
Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
04.02.1905 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
08.09.1906 ст.
Дочь: Королёва Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
17.06.1909 ст.
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
04.10.1910 ст.
Дочь: Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
29.06.1912 ст.
Сын: Перевощиков Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Перевощиков Григорий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно