(Перевощикова) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Перевощикова) Пелагея Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1902 ст.

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1902 ст.

Отец: Перевощиков Григорий Ефимович

Мать: Перевощикова Наталья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Перевощиков Роман Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.07.1928

Дочь: Ворончихина Алевтина Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Старый Качкашур, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Около 1983
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