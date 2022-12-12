(Перевощикова) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1902 ст.
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1902 ст.
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Перевощиков Роман Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.07.1928
Дочь: Ворончихина Алевтина Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Старый Качкашур, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Около 1983