Несбытнов Спиридон Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Несбытнов Прокофий Антонович
Мать: Несбытнова Дарья
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Несбытнова Евдокия Спиридоновна
Мать ребёнка: Несбытнова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Несбытнов Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Несбытнова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Несбытнов Павел Спиридонович
Мать ребёнка: Несбытнова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Несбытнов Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: Несбытнова Матрена Дмитриевна
Смерть
Неизвестно