Несбытнов Спиридон Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несбытнов Спиридон Прокофьевич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Несбытнов Прокофий Антонович

Мать: Несбытнова Дарья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Несбытнова Евдокия Спиридоновна

Мать ребёнка: Несбытнова Матрена Дмитриевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Несбытнов Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Несбытнова Матрена Дмитриевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Несбытнов Павел Спиридонович

Мать ребёнка: Несбытнова Матрена Дмитриевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Несбытнов Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: Несбытнова Матрена Дмитриевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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