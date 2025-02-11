Несбытнова Дарья 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Несбытнова Дарья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1799, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла До 1850, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Несбытнов Прокофий Антонович1802 г.р.
Дети
Несбытнов Иван Прокофьевич1814 г.р.
Несбытнов Спиридон Прокофьевич1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Несбытнов Прокофий Антонович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Несбытнов Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Несбытнов Прокофий Антонович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Сын: Несбытнов Спиридон Прокофьевич

Отец ребёнка: Несбытнов Прокофий Антонович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Несбытнова) Анисья Прокофьевна

Отец ребёнка: Несбытнов Прокофий Антонович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1850
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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