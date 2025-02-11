Несбытнова Дарья
женский, родилась 1799, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла До 1850, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Несбытнов Прокофий Антонович1802 г.р.
Дети
Несбытнов Иван Прокофьевич1814 г.р.
Несбытнов Спиридон Прокофьевич1818 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Несбытнов Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Несбытнов Прокофий Антонович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Несбытнов Спиридон Прокофьевич
Отец ребёнка: Несбытнов Прокофий Антонович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Несбытнова) Анисья Прокофьевна
Отец ребёнка: Несбытнов Прокофий Антонович
Смерть
До 1850