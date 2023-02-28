Несбытнов Михаил Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
30.?.1870
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Сидорова Евдокия Несбытнова
Мать ребёнка: Несбытнова Степанида Бывальцева
Рождение ребёнка
15.10.1881
Сын: Несбытнов Иван Михаилович
Мать ребёнка: Несбытнова Степанида Бывальцева
Бракосочетание
17.02.1891
Смерть
Неизвестно