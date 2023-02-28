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Несбытнов Михаил Спиридонович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Несбытнов Спиридон Прокофьевич

Мать: Несбытнова Матрена Дмитриевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1870

Жена: Несбытнова Степанида Бывальцева

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Сидорова Евдокия Несбытнова

Мать ребёнка: Несбытнова Степанида Бывальцева

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1881

Сын: Несбытнов Иван Михаилович

Мать ребёнка: Несбытнова Степанида Бывальцева

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.02.1891

Жена: Несбытнова Евдокия Кузнецова

Смерть
Неизвестно
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