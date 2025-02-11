Несбытнова Матрена Дмитриевна
женский, родилась 1820, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Дети
Несбытнова Евдокия Спиридоновна1841 г.р.
Несбытнов Иван Спиридонович1843 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Несбытнова Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Несбытнов Спиридон Прокофьевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Несбытнов Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Несбытнов Спиридон Прокофьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Несбытнов Павел Спиридонович
Отец ребёнка: Несбытнов Спиридон Прокофьевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Несбытнов Михаил Спиридонович
Отец ребёнка: Несбытнов Спиридон Прокофьевич
Смерть
Неизвестно