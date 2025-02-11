Несбытнова Матрена Дмитриевна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Несбытнова Матрена Дмитриевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Дети
Несбытнова Евдокия Спиридоновна1841 г.р.
Несбытнов Иван Спиридонович1843 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Несбытнова Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Несбытнов Спиридон Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Несбытнов Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Несбытнов Спиридон Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Несбытнов Павел Спиридонович

Отец ребёнка: Несбытнов Спиридон Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Несбытнов Михаил Спиридонович

Отец ребёнка: Несбытнов Спиридон Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.