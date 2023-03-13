Томарова (Тараканова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомарова (Тараканова) Марфа

Томарова (Тараканова) Марфа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Таракановъ Борисъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Сулява Онисья

Отец ребёнка: Томаровъ Степанъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Томаровъ Сергей

Отец ребёнка: Томаровъ Степанъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Томаровъ Петръ

Отец ребёнка: Томаровъ Степанъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Томаровъ Павелъ

Отец ребёнка: Томаровъ Степанъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Зовронья

Отец ребёнка: Томаровъ Степанъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томаровъ Степанъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close