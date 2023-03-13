Томарова (Тараканова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Таракановъ Борисъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Сулява Онисья
Отец ребёнка: Томаровъ Степанъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Томаровъ Сергей
Отец ребёнка: Томаровъ Степанъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Томаровъ Петръ
Отец ребёнка: Томаровъ Степанъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Томаровъ Павелъ
Отец ребёнка: Томаровъ Степанъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Зовронья
Отец ребёнка: Томаровъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Томаровъ Степанъ