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Томаровъ Степанъ

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Место рождения

Арзамасский уезд, село Никитино

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Томаровъ Иванъ

Мать: Томарова Татьяна Андреева

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Сулява Онисья

Мать ребёнка: Томарова Марфа

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Томаровъ Сергей

Мать ребёнка: Томарова Марфа

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Томаровъ Петръ

Мать ребёнка: Томарова Марфа

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Томаровъ Павелъ

Мать ребёнка: Томарова Марфа

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Зовронья

Мать ребёнка: Томарова Марфа

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томарова Марфа

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