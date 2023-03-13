Томаровъ Степанъ
Место рожденияАрзамасский уезд, село Никитино
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Томаровъ Иванъ
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Сулява Онисья
Мать ребёнка: Томарова Марфа
Рождение ребёнка
1777
Сын: Томаровъ Сергей
Мать ребёнка: Томарова Марфа
Рождение ребёнка
1780
Сын: Томаровъ Петръ
Мать ребёнка: Томарова Марфа
Рождение ребёнка
1785
Сын: Томаровъ Павелъ
Мать ребёнка: Томарова Марфа
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Зовронья
Мать ребёнка: Томарова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томарова Марфа