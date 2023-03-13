Томарова Татьяна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томарова Татьяна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Томаровъ Василий

Отец ребёнка: Томаровъ Иванъ

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1737

Сын: Томаровъ Федоръ

Отец ребёнка: Томаровъ Иванъ

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1744

Сын: Томаровъ Степанъ

Отец ребёнка: Томаровъ Иванъ

Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томаровъ Иванъ

Смерть
1785
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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