Томарова Татьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Томаровъ Василий
Отец ребёнка: Томаровъ Иванъ
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1737
Сын: Томаровъ Федоръ
Отец ребёнка: Томаровъ Иванъ
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1744
Сын: Томаровъ Степанъ
Отец ребёнка: Томаровъ Иванъ
Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Томаровъ Иванъ
Смерть
1785
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан