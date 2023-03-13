Томаровъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томаровъ Василий

Место рождения

Арзамасский уезд, село Никитино

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Томаровъ Иванъ

Мать: Томарова Татьяна Андреева

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1752

Сын: Томаровъ Кузьма

Мать ребёнка: Томарова Дарья Никифорова

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1757

Сын: Томаровъ Андрей

Мать ребёнка: Томарова Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Томаровъ Федоръ

Мать ребёнка: Томарова Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Томарова Дарья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томарова Дарья Никифорова

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