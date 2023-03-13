Томаровъ Василий
Место рожденияАрзамасский уезд, село Никитино
Дата рождения1727
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Томаровъ Иванъ
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1752
Сын: Томаровъ Кузьма
Мать ребёнка: Томарова Дарья Никифорова
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1757
Сын: Томаровъ Андрей
Мать ребёнка: Томарова Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Томаровъ Федоръ
Мать ребёнка: Томарова Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Томарова Дарья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно