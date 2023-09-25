Еделева Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еделева Параскева Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еделев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Еделев Николай Иванович

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еделев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Еделев Николай Иванович

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еделев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Еделев Николай Иванович

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еделев Николай Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1884

Сын: Еделев Яков Николаевич

Отец ребёнка: Еделев Николай Иванович

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

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