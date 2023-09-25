Еделев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еделев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Еделева Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еделев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Еделева Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Еделева Параскева Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1882
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1884
Мать ребёнка: Еделева Параскева Никифоровна
Смерть
Неизвестно