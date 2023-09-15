Еделев Яков Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1884
Дата смерти17.10.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1884
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Еделева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: Панова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Еделева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Еделева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Еделева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
04.09.1924
Дочь: Нестерова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Еделева Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
успешный хозяйственник
Смерть
17.10.1943
Причина смерти: сгноили в лагере