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Еделев Яков Николаевич

Место рождения

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

11.10.1884

Дата смерти

17.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1884

Отец: Еделев Николай Иванович

Мать: Еделева Параскева Никифоровна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Еделев Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Еделева Евдокия Степановна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: Панова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Еделева Евдокия Степановна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Еделева Евдокия Степановна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Еделева Евдокия Степановна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.09.1924

Дочь: Нестерова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Еделева Евдокия Степановна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еделева Евдокия Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
успешный хозяйственник
Смерть
17.10.1943
Причина смерти: сгноили в лагере
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