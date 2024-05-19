Шумилова (Цыкарева) Елисавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Цыкарева) Елисавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
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Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Десяткова (Шумилова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович

Бракосочетание
01.06.1873

Муж: Шумилов Василий Степанович

Рождение ребёнка
07.05.1874

Сын: Шумилов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович

Рождение ребёнка
08.01.1877

Дочь: Шумилова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович

Рождение ребёнка
17.02.1879

Дочь: Шумилова Марьямна Васильевна

Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шумилова Параскевья Васильевна

Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович

Рождение ребёнка
Около 13.01.1884

Сын: Шумилов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович

Предуновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
родился в Андреевская но в программе не активна эта деревня указала рядом д Предуновская
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кротова Возможно (Шумилова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович

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