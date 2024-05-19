Шумилова (Цыкарева) Елисавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Десяткова (Шумилова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович
Бракосочетание
01.06.1873
Рождение ребёнка
07.05.1874
Сын: Шумилов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович
Рождение ребёнка
08.01.1877
Дочь: Шумилова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович
Рождение ребёнка
17.02.1879
Дочь: Шумилова Марьямна Васильевна
Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шумилова Параскевья Васильевна
Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 13.01.1884
Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович
Предуновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
родился в Андреевская но в программе не активна эта деревня указала рядом д Предуновская
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кротова Возможно (Шумилова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шумилов Василий Степанович