Кузнецова Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Тамара Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1927

Дата смерти

?.12.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1950

Муж: Кобылин Виктор Александрович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
31.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобылин Виктор Александрович

Рига, Rīga
Смерть
?.12.1959
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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