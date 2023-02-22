Кузнецова Тамара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1927
Дата смерти?.12.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
31.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобылин Виктор Александрович
Смерть
?.12.1959
Феодосия, Феодосия, Республика Крым