Даниленко Прасковья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Даниленко Федор Аликсiев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Даниленко Егор (Георгий) Федоров
Отец ребёнка: Даниленко Федор Аликсiев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Даниленко Никифор Федоров
Отец ребёнка: Даниленко Федор Аликсiев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Даниленко Федор Аликсiев
Смерть
Неизвестно