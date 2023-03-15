Даниленко Прасковья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниленко Прасковья Григорьева

Даниленко Прасковья Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Даниленко Трофим Федоров

Отец ребёнка: Даниленко Федор Аликсiев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Даниленко Егор (Георгий) Федоров

Отец ребёнка: Даниленко Федор Аликсiев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Даниленко Никифор Федоров

Отец ребёнка: Даниленко Федор Аликсiев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Даниленко Филипп Федоров

Отец ребёнка: Даниленко Федор Аликсiев

Беловоды, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close