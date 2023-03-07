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Даниленко Трофим Федоров

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Место рождения

Беловоды, Сумська область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Даниленко Федор Аликсiев

Мать: Даниленко Прасковья Григорьева

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Даниленко Елисей Трофимов

Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Степанова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Серафима Трофимовна

Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Степанова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Даниленко Иоанн Трофимов

Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниленко Ульяна Степанова

Смерть
Неизвестно
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