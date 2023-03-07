Даниленко Трофим Федоров
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1843
Сын: Даниленко Елисей Трофимов
Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Степанова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Серафима Трофимовна
Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Степанова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно