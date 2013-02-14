Парфёнов Вениамин Александрович
Место рождения
Дата рождения02.01.1931
Дата смерти14.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931
Рождение ребёнка
14.11.1956
Сын: Парфёнов Александр Вениаминович
Мать ребёнка: Парфёнова Екатерина Петровна
Заклюки, Маловосновская воласть, Устюженский уезд
Бракосочетание
1956
Визьма, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.02.2013