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Парфёнов Вениамин Александрович

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Место рождения

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.01.1931

Дата смерти

14.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931

Отец: Парфёнов Александр Дмитриевич

Мать: Парфёнова Агния Дмитриевна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1956

Сын: Парфёнов Александр Вениаминович

Мать ребёнка: Парфёнова Екатерина Петровна

Заклюки, Маловосновская воласть, Устюженский уезд
Бракосочетание
1956

Жена: Парфёнова Екатерина Петровна

Визьма, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.02.2013
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