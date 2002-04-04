Парфёнова (Виноградова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфёнова (Виноградова) Екатерина Петровна

Парфёнова (Виноградова) Екатерина Петровна

avatar

Место рождения

Заклюки, Маловосновская воласть, Устюженский уезд

Дата рождения

14.11.1934

Дата смерти

04.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1934

Отец: Виноградов Пётр Фёдорович

Мать: Виноградова Анна Николаевна

Заклюки, Маловосновская воласть, Устюженский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1956

Сын: Парфёнов Александр Вениаминович

Отец ребёнка: Парфёнов Вениамин Александрович

Заклюки, Маловосновская воласть, Устюженский уезд
Бракосочетание
1956

Муж: Парфёнов Вениамин Александрович

Визьма, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.04.2002
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close