Парфёнова (Виноградова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения14.11.1934
Дата смерти04.04.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1934
Рождение ребёнка
14.11.1956
Сын: Парфёнов Александр Вениаминович
Отец ребёнка: Парфёнов Вениамин Александрович
Бракосочетание
1956
Визьма, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.04.2002
Череповец, город Череповец, Вологодская область