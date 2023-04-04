Поливанов Афанасий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Афанасий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поливанов Степан Евсеевич

Мать: Поливанова Каптелина (Капитолина) Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Антон Афанасьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Яков (Иаков) Афанасьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Афанасьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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