Поливанов Афанасий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Антон Афанасьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Яков (Иаков) Афанасьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Афанасьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно