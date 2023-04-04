Поливанов Степан Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Степан Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поливанов Евсевий Ильич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Поливанова Каптелина (Капитолина) Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Поливанова Каптелина (Капитолина) Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Степановна

Мать ребёнка: Поливанова Каптелина (Капитолина) Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Каптелина (Капитолина) Никитична

Смерть
Неизвестно
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