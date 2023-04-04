Поливанов Степан Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поливанов Евсевий Ильич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Поливанова Каптелина (Капитолина) Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Поливанова Каптелина (Капитолина) Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Степановна
Мать ребёнка: Поливанова Каптелина (Капитолина) Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно