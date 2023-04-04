Поливанова (Елецкая) Каптелина (Капитолина) Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Елецкая) Каптелина (Капитолина) Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Поливанов Степан Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Поливанов Степан Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Поливанов Степан Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Степан Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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