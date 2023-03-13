Агафоновъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафоновъ Никита

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Место рождения

ЗАИМЙЩЕ Егачиха тожъ

Дата рождения

1752

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

1712 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Агафонъ Ермолаева

Мать: Матрена Андреева

ЗАИМЙЩЕ Егачиха тожъ
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ларцова Ирина

Мать ребёнка: не указана

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1774
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