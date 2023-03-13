Агафоновъ Никита
Место рожденияЗАИМЙЩЕ Егачиха тожъ
Дата рождения1752
Дата смерти1774
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Агафонъ Ермолаева
Мать: Матрена Андреева
ЗАИМЙЩЕ Егачиха тожъ
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ларцова Ирина
Мать ребёнка: не указана
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1774