Матрена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафонъ Ермолаева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Кокушкина Федора
Отец ребёнка: Агафонъ Ермолаева
Рождение ребёнка
1752
Сын: Агафоновъ Никита
Отец ребёнка: Агафонъ Ермолаева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Решетова Ирина
Отец ребёнка: Агафонъ Ермолаева