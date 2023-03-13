Кокушкина Федора
Место рожденияЗАИМЙЩЕ Егачиха тожъ
Дата рождения1747
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Агафонъ Ермолаева
Мать: Матрена Андреева
ЗАИМЙЩЕ Егачиха тожъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокушкинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Федоровъ