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Кокушкина Федора

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Место рождения

ЗАИМЙЩЕ Егачиха тожъ

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Агафонъ Ермолаева

Мать: Матрена Андреева

ЗАИМЙЩЕ Егачиха тожъ
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкинъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Федоровъ

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