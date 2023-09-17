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Комоедов Гавриил Михайлович

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Жена: Комоедова Евдокия Анисимовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.01.1876 ст.

Дочь: Комоедова Ксения Гавриловна

Мать ребёнка: Комоедова Евдокия Анисимовна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1885 ст.

Сын: Комоедов Арсений Гаврилович

Мать ребёнка: Комоедова Прасковья Ефимовна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1891 ст.

Дочь: Комоедова Марина Гавриловна

Мать ребёнка: Комоедова Прасковья Ефимовна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1893 ст.

Дочь: Комоедова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Комоедова Прасковья Ефимовна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комоедова Прасковья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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