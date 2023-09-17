Комоедов Гавриил Михайлович
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.01.1876 ст.
Дочь: Комоедова Ксения Гавриловна
Мать ребёнка: Комоедова Евдокия Анисимовна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1885 ст.
Сын: Комоедов Арсений Гаврилович
Мать ребёнка: Комоедова Прасковья Ефимовна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1891 ст.
Дочь: Комоедова Марина Гавриловна
Мать ребёнка: Комоедова Прасковья Ефимовна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1893 ст.
Дочь: Комоедова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Комоедова Прасковья Ефимовна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно