Комоедова (Васильева) Евдокия Анисимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти03.08.1881 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.01.1876 ст.
Дочь: Комоедова Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Комоедов Гавриил Михайлович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
03.08.1881 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд