Комоедова (Васильева) Евдокия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комоедова (Васильева) Евдокия Анисимовна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

03.08.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Васильев Анисим Васильевич

Мать: Васильева Екатерина Фёдоровна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Муж: Комоедов Гавриил Михайлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.01.1876 ст.

Дочь: Комоедова Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Комоедов Гавриил Михайлович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
03.08.1881 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
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