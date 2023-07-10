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Васильева Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

26.11.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Васильев Захар Анисимович

Отец ребёнка: Васильев Анисим Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Чернова Агафья Анисимовна

Отец ребёнка: Васильев Анисим Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трубина Ирина Анисимовна

Отец ребёнка: Васильев Анисим Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Лука Анисимович

Отец ребёнка: Васильев Анисим Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Анисим Васильевич

Смерть
26.11.1913 ст.
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
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