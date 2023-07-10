Васильева Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти26.11.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Васильев Захар Анисимович
Отец ребёнка: Васильев Анисим Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Чернова Агафья Анисимовна
Отец ребёнка: Васильев Анисим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трубина Ирина Анисимовна
Отец ребёнка: Васильев Анисим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Анисим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1913 ст.