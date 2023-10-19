Комоедов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомоедов Михаил Иванович

Комоедов Михаил Иванович

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Комоедов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Комоедова Ксения Тимофеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Комоедов Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Комоедова Ксения Тимофеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Комоедов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Комоедова Ксения Тимофеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комоедова Ксения Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close