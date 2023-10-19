Комоедов Михаил Иванович
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Комоедов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Комоедова Ксения Тимофеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Комоедов Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Комоедова Ксения Тимофеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Комоедов Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Комоедова Ксения Тимофеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно