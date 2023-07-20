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Венидиктов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1953

Отец: Венидиктов Павел Яковлевич

Мать: Венидиктова Анна Кузминична

Рождение ребёнка
22.11.1976

Сын: Венидиктов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Венидиктова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
03.02.1981

Сын: Венидиктов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Венидиктова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
04.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Венидиктова Татьяна Михайловна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область