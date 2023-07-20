Венидиктов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1953
Рождение ребёнка
22.11.1976
Сын: Венидиктов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Венидиктова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
03.02.1981
Сын: Венидиктов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Венидиктова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
04.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Венидиктова Татьяна Михайловна
Карпинск, Карпинск, Свердловская область