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Венидиктов Александр Владимирович
Венидиктов Александр Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.02.1981
Пол
Мужской
Отец
Венидиктов Владимир Павлович
1953 г.р.
Мать
Венидиктова (Андрющенко) Татьяна Михайловна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1981
Отец:
Венидиктов Владимир Павлович
Мать:
Венидиктова Татьяна Михайловна
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