Венидиктов Павел Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венидиктов Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1924

Дата смерти

25.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1924

Отец: Венидиктов Яков Яковлевич

Мать: Венидиктова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
14.03.1949

Сын: Венидиктов Александр Павлович

Мать ребёнка: Венидиктова Анна Кузминична

Рождение ребёнка
18.07.1951

Дочь: Шушканова Нина Павловна

Мать ребёнка: Венидиктова Анна Кузминична

Рождение ребёнка
25.07.1953

Сын: Венидиктов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Венидиктова Анна Кузминична

Смерть
25.07.1986
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