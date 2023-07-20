Венидиктов Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1924
Дата смерти25.07.1986
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1924
Рождение ребёнка
14.03.1949
Сын: Венидиктов Александр Павлович
Мать ребёнка: Венидиктова Анна Кузминична
Рождение ребёнка
18.07.1951
Дочь: Шушканова Нина Павловна
Мать ребёнка: Венидиктова Анна Кузминична
Рождение ребёнка
25.07.1953
Сын: Венидиктов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Венидиктова Анна Кузминична
Смерть
25.07.1986