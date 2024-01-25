Куракин Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1963
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1963
Отец: Куракин Василий Егорович
Рождение ребёнка
29.09.2014
Дочь: Куракина Полина Юрьевна
Мать ребёнка: Парамонова Ирина
Рождение ребёнка
28.12.2017
Мать ребёнка: Парамонова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куракина Анна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парамонова Ирина