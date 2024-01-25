Куракин Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуракин Юрий Васильевич

Куракин Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1963

Отец: Куракин Василий Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.2014

Дочь: Куракина Полина Юрьевна

Мать ребёнка: Парамонова Ирина

Рождение ребёнка
28.12.2017

Сын: Куракин Павел Юрьевич

Мать ребёнка: Парамонова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куракина Анна Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парамонова Ирина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close