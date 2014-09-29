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Куракина Полина Юрьевна
Куракина Полина Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.2014
Пол
Женский
Отец
Куракин Юрий Васильевич
1963 г.р.
Мать
Парамонова Ирина
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2014
Отец:
Куракин Юрий Васильевич
Мать:
Парамонова Ирина
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