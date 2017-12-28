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Куракин Павел Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2017

Отец: Куракин Юрий Васильевич

Мать: Парамонова Ирина

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