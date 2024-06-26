Донской Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Донсков Аникей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Донсков Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ботвинка Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана