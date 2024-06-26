Донской Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Донской Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Донсков Аникей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Донсков Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ботвинка Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Донской Семён Васильевич

Мать ребёнка: не указана

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