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Донской Семён Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Донской Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донскова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Донсков Ананий Семёнович

Мать ребёнка: Донскова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Донсков Иван Семёнович

Мать ребёнка: Донскова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Донсков Макарий Семёнович

Мать ребёнка: Донскова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Донскова Миланья Семёновна

Мать ребёнка: Донскова Мария Семёновна

Смерть
Неизвестно

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