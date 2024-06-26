Донской Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Донской Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Донскова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Донскова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Донскова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Донсков Макарий Семёнович
Мать ребёнка: Донскова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Донскова Миланья Семёновна
Мать ребёнка: Донскова Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно