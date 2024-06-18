Ботвинка Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1920
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Донской Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костенко (Ботвинкина) Федора (Феня)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ботвинко Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ботвинко Тина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ботвинко Яков
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ботвинко Степан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ботвинка Кузьма
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1920