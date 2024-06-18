Ботвинка Александра Васильевна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ботвинка Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Донской Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костенко (Ботвинкина) Федора (Феня)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботвинко Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ботвинко Тина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботвинко Яков

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботвинко Степан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботвинка Кузьма

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1920

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