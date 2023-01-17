Волыгина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волыгина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1951

Сын: Волыгин Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Волыгин Анатолий Александрович

Бракосочетание
Около 1951

Муж: Волыгин Анатолий Александрович

Образование
До 1953
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Педагогический институт, Исторический факультет
Смерть
Неизвестно
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