Волыгин Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения17.08.1916
Дата смерти17.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1916
Рождение ребёнка
Около 1951
Сын: Волыгин Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Волыгина Екатерина
Бракосочетание
Около 1951
Жена: Волыгина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Волыгин Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Волыгина Антонина Поликарповна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Волыгин Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Волыгина Антонина Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1986