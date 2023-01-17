Волыгин Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолыгин Анатолий Александрович

Волыгин Анатолий Александрович

avatar

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

17.08.1916

Дата смерти

17.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1916

Отец: Волыгин Александр Петрович

Мать: Волыгина Наталья Георгиевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1951

Сын: Волыгин Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Волыгина Екатерина

Бракосочетание
Около 1951

Жена: Волыгина Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Волыгин Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Волыгина Антонина Поликарповна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Волыгин Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Волыгина Антонина Поликарповна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волыгина Антонина Поликарповна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
17.09.1986
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close