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Корчагин Максим Яковлевич

Место рождения

Котово, Варнавинская волость, Варнавинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корчагин Яков

Мать: не указана

Котово, Варнавинская волость, Варнавинский уезд
Место жительства
С 1730
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 29 лист
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Корчагин Алексей Максимович

Мать ребёнка: Корчагина Дарья Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 29 лист
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Корчагина Степанида Максимовна

Мать ребёнка: Корчагина Дарья Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 29 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корчагина Дарья Максимовна

Котово, Варнавинская волость, Варнавинский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 29 лист
Смерть
1751
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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