Корчагин Максим Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корчагин Яков
Мать: не указана
Место жительства
С 1730
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 29 лист
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Корчагин Алексей Максимович
Мать ребёнка: Корчагина Дарья Максимовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 29 лист
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Корчагина Степанида Максимовна
Мать ребёнка: Корчагина Дарья Максимовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 29 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 29 лист
Смерть
1751