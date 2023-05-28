Торопова Анна Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Торопов Иван Осипович
Рождение ребёнка
Около 1729
Отец ребёнка: Торопов Иван Осипович
Место жительства
До 1732
Место жительства
После 1732
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а оборот
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Торопов Иван Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Бат-мицва
Неизвестно
Смерть
Неизвестно