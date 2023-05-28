Торопова Анна Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова Анна Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1673 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Торопов Гаврило Иванович

Отец ребёнка: Торопов Иван Осипович

Жужелка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Торопов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Торопов Иван Осипович

Жужелка, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
До 1732
Жужелка, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
После 1732
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а оборот
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Торопов Козьма Иванович

Отец ребёнка: Торопов Иван Осипович

Жужелка, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Иван Осипович

Бат-мицва
Неизвестно
Смерть
Неизвестно