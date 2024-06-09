Торопов Иван Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Торопов Осип Никитич
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торопова Анна Симоновна
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: Торопова Анна Симоновна
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: Торопова Анна Симоновна
Место жительства
С 1732
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а оборот
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Торопова Анна Симоновна
Смерть
Неизвестно