Торопов Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропов Иван Осипович

Торопов Иван Осипович

Место рождения

Жужелка, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Торопов Осип Никитич

Мать: не указана

Жужелка, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Анна Симоновна

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Торопов Гаврило Иванович

Мать ребёнка: Торопова Анна Симоновна

Жужелка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Торопов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Торопова Анна Симоновна

Жужелка, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
С 1732
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а оборот
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Торопов Козьма Иванович

Мать ребёнка: Торопова Анна Симоновна

Жужелка, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.