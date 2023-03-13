Тараканова Ауклина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараканова Ауклина Семенова

Тараканова Ауклина Семенова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Таракановъ Филиппъ

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Таракановъ Осипъ

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Олена

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Рождение ребёнка
1755

Сын: Таракановъ Алексей

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таракановъ Андрей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close