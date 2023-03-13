Тараканова Ауклина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Таракановъ Филиппъ
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1748
Сын: Таракановъ Осипъ
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Олена
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1755
Сын: Таракановъ Алексей
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таракановъ Андрей