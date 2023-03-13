(Тараканова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тараканова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

1714 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Таракановъ Андрей

Мать: Тараканова Ауклина Семенова

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