Баканова (Юрина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Юрина) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.04.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1856

Отец: Юринъ Федоръ

Мать: Юрина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1884

Дочь: Сударчикова Анна

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Ольга

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакановъ Александръ

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакановъ Иванъ

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