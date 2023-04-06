Баканова (Юрина) Марья
Место рождения
Дата рождения01.04.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1856
Отец: Юринъ Федоръ
Мать: Юрина Марья
Рождение ребёнка
08.08.1884
Дочь: Сударчикова Анна
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Ольга
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакановъ Александръ
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакановъ Иванъ