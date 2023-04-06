Сударчикова (Баканова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Баканова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.08.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1884

Отец: Бакановъ Иванъ

Мать: Баканова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1902

Муж: Сударчиковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1903

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1908

Сын: Сударчиковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1911

Сын: Сударчиковъ Василий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1913

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1916

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1918

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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