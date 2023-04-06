Сударчикова (Баканова) Анна
Место рождения
Дата рождения08.08.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1884
Отец: Бакановъ Иванъ
Мать: Баканова Марья
Бракосочетание
1902
Муж: Сударчиковъ Антонъ
Рождение ребёнка
23.10.1903
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ
Рождение ребёнка
19.10.1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ
Рождение ребёнка
07.11.1908
Сын: Сударчиковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ
Рождение ребёнка
04.03.1911
Сын: Сударчиковъ Василий
Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ
Рождение ребёнка
18.06.1913
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ
Рождение ребёнка
16.09.1916
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ
Рождение ребёнка
25.05.1918
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Сударчиковъ Антонъ