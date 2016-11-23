Волков Виктор Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Виктор Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1936

Дата смерти

23.11.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1958

Сын: Волков Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Волкова Нина Гурьяновна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
23.11.2016
Звенигово, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
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