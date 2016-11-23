Волков Виктор Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1936
Дата смерти23.11.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1958
Сын: Волков Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Волкова Нина Гурьяновна
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
23.11.2016
Звенигово, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл