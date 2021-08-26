Палай (Залазная) Зинаида Дмитриевна 25.09.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Палай (Залазная) Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1937

Дата смерти

26.08.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1959

Муж: Палай Яков Михайлович

Рождение ребёнка
12.10.1964

Дочь: Митякина Филиппова (Палай) Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Палай Яков Михайлович

Смерть
26.08.2021
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область

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