Палай (Залазная) Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1937
Дата смерти26.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
12.10.1964
Дочь: Митякина Филиппова (Палай) Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Палай Яков Михайлович
Смерть
26.08.2021
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область