Палай Яков Михайлович 23.12.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Палай Яков Михайлович

Место рождения

Дахталия, Вінницька область

Дата рождения

23.12.1937

Дата смерти

19.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Дахталия, Вінницька область
Бракосочетание
1959

Жена: Палай (Залазная) Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.10.1964

Дочь: Митякина Филиппова (Палай) Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Палай (Залазная) Зинаида Дмитриевна

Смерть
19.03.2018
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область

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