Палай Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.12.1937
Дата смерти19.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
12.10.1964
Дочь: Митякина Филиппова (Палай) Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Палай (Залазная) Зинаида Дмитриевна
Смерть
19.03.2018
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область